C’est le Mois de la Fierté… et le 20e anniversaire de FrancoQueer!

Juin est revendiqué par plusieurs groupes, notamment les Premières Nations et les aînés, comme Mois officiel. C’est aussi le Mois de la Fierté 2SLGBTQIA+ à cause de la Pride de Toronto, avec son village sur la rue Church et son grand défilé sur la rue Yonge la dernière fin de semaine du mois.

Cette année, l’organisme torontois FrancoQueer, le principal organisateur des activités de la Franco Fierté, fête son 20e anniversaire. Présidé par Michel Tremblay, qui a été directeur général de la FARFO (Fédération des aînés et retraités francophones de l’Ontario), FrancoQueer couvre maintenant toute la province et s’affaire à créer des points de contact dans plusieurs régions.

Soirée de reconnaissance

Une soirée de reconnaissance des pionniers de FrancoQueer, un événement visant à célébrer les personnes qui ont marqué son histoire, aura lieu ce jeudi 11 juin à 19h à l’Université de l’Ontario français. Edith Dumont, la lieutenante-gouverneure de l’Ontario, y participera.

Cette année, c’est la dramaturge A.M. Matte qui est l’ambassadrice francophone de Pride Toronto. A.M. Matte est reconnue pour son engagement envers le théâtre communautaire jeunesse et la littérature en Langue des signes québécoise.

Mère de deux garçons, elle se définit aujourd’hui comme une personne «asexuelle, aromantique et queer». Elle a aussi été femme porteuse pour une famille juive francophone 2SLGBTQIA+.