C’est le Mois de la Fierté… et le 20e anniversaire de FrancoQueer!

Franco Fierté, FrancoQueer, 2SLGBTQIA+
Des membres de FrancoQueer dans le grand défilé de la Pride de Toronto l'an dernier. À d.: le président Michel Tremblay.
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Publié 06/06/2026 par l-express.ca

Juin est revendiqué par plusieurs groupes, notamment les Premières Nations et les aînés, comme Mois officiel. C’est aussi le Mois de la Fierté 2SLGBTQIA+ à cause de la Pride de Toronto, avec son village sur la rue Church et son grand défilé sur la rue Yonge la dernière fin de semaine du mois.

Cette année, l’organisme torontois FrancoQueer, le principal organisateur des activités de la Franco Fierté, fête son 20e anniversaire. Présidé par Michel Tremblay, qui a été directeur général de la FARFO (Fédération des aînés et retraités francophones de l’Ontario), FrancoQueer couvre maintenant toute la province et s’affaire à créer des points de contact dans plusieurs régions.

Soirée de reconnaissance

Une soirée de reconnaissance des pionniers de FrancoQueer, un événement visant à célébrer les personnes qui ont marqué son histoire, aura lieu ce jeudi 11 juin à 19h à l’Université de l’Ontario français. Edith Dumont, la lieutenante-gouverneure de l’Ontario, y participera.

Cette année, c’est la dramaturge A.M. Matte qui est l’ambassadrice francophone de Pride Toronto. A.M. Matte est reconnue pour son engagement envers le théâtre communautaire jeunesse et la littérature en Langue des signes québécoise.

Mère de deux garçons, elle se définit aujourd’hui comme une personne «asexuelle, aromantique et queer». Elle a aussi été femme porteuse pour une famille juive francophone 2SLGBTQIA+.

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A.M. Matte.

Tout au long du mois, la communauté 2SLGBTQIA+ (personnes bispirituelles, lesbiennes, gaies, biromantiques, bisexuelles, trans, queer, intersex·ué·es, aromantiques, asexuelles, agenres, non binaires et plus) francophone et ses allié·e·s pourront vibrer au rythme d’une programmation variée et «intersectionnelle»: ateliers thématiques, opportunités de rassemblement, foire de rue, spectacles, défilés.

Déjà, ce vendredi 5 juin, un Café mondain dédié aux nouveaux arrivants 2SLGBTQIA+ avait lieu au Centre d’accueil Héritage. Le lendemain, c’est le coup d’envoi des célébrations de la 20e édition de la Franco Fierté par une soirée karaoké chez O’Gradys on Church.

Franco Fierté, FrancoQueer
Un kiosque de FrancoQueer, rue Church, en 2025.

Le festival Franco Fierté

Voici des activités à venir au programme du festival Franco Fierté:

Ce dimanche 14 juin à 14h, la Société d’Histoire de Toronto guide une visite du village gai. Départ de l’angle des rues Yonge et Alexander.

Mardi 16 juin à 14h: présentation sur Zoom des résultats des consultations de la communauté 2SLGBTQIA+ à travers l’Ontario, et création de chapitres FrancoQueer.

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Mercredi 17 juin à 18h: atelier sur Zoom: prévention des violences sexuelles, consentement et relations saines, organisé par FrancoQueer et Oasis Centre des femmes.

Vendredi 19 juin à 18h30 au Imagine Cinemas Carlton: soirée cinéma francophone 2SLGBTQIA+ suivie d’une discussion autour du film On sera heureux de Léa Pool.

2SLGBTQIA+
Une scène du film On sera heureux, de Léa Pool.

Samedi 20 juin à 13h au Collège Boréal, dans le quartier de la Distillerie: atelier de fabrication de pancartes pour le défilé de la Pride Toronto 2026, sous le thème «Nous n’arrêterons pas».

Samedi 20 juin à 15h au 34 rue Isabella: une autre visite du village gai de Toronto, cette fois avec les ArQuives, qui souligneront des moments marquants de l’histoire 2SLGBTQIA+ de Toronto.

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L’édifice des ArQuives, les archives nationales 2SLGBTQIA+, au 34 rue Isabella à Toronto.

Jeudi 25 juin à midi sur Zoom: webinaire de sensibilisation aux pratiques pour des milieux de santé affirmatifs des personnes 2SLGBTQIA+.

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Les 26, 27 et 28 juin entre 13h et 23h: kiosque de FrancoQueer dans la foire communautaire de Pride Toronto, sur la rue Charles à l’Est de Church.

Les 26, 27 et 28 juin entre 13h et 23h, à l’angle des rues Church et Gould: scène francophone de la Pride Toronto. Trois performances musicales (Jessy Lindsay, Farouk, TT) suivies par trois spectacles de drag (Jenna Seppa, Diana Sauss, Nicki Nastasia), et deux DJ pour commencer et finir la soirée (ROU-H, DJ ESL).

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La chanteuse Jessy Lindsay.
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L’artiste de drag Jenna Seppa.

On peut rejoindre les contingents de FrancoQueer dans la Pride Toronto à trois occasions. La marche Trans du vendredi 26 juin à 17h. RDV au Hayden Street Riser. La marche Dyke du samedi 27 juin à 13h. RDV au Hayden Street Riser. Et le grand défilé de la Pride, dimanche 28 juin à 14h. Lieu exact à confirmer.

Enfin, mentionnons que En communauté: constellations d’appartenances, l’exposition de portraits de personnes 2SLGBTQIA+ par Julie Riemersma, est à l’affiche jusqu’au 27 juin à l’Alliance française de Toronto, 24 Spadina Road au Nord de la station de métro Spadina.

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La photographe Julie Riemersma.

«En synergie avec les festivités de Pride Toronto», indiquent les organisateurs, «Franco Fierté met à l’honneur la richesse, la pluralité et la vitalité de la communauté francophone de la diversité sexuelle, affective et de genre.»

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