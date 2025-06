Franco-Fierté à Hamilton: hisser les couleurs «pour ne laisser personne de côté»

Le drapeau de la Franco-Fierté a été hissé, pour une cinquième année, au mât du Centre de santé communautaire de Hamilton Niagara (CSCHN) le 2 juin. Cet événement, devenu un moment incontournable du Mois de la Fierté dans la région, réunit chaque année francophones, alliés et membres de la communauté LGBTQ autour d’un symbole de visibilité, de solidarité et d’accueil.

Pour France Vaillancourt, directrice générale du CSCHN, cet engagement n’est pas qu’une célébration ponctuelle, mais un travail constant de construction d’une société inclusive.

«La famille du CSCHN ne fait pas que célébrer la diversité, elle construit une communauté plus forte et plus unie où chaque personne LGBTQ se sent vue, valorisée, et libre de s’épanouir et d’être elle-même. Nos employés incarnent l’inclusion et créent un espace accueillant pour toustes.»

Elle rappelle également une réalité trop souvent occultée. «Même maintenant, en 2025, ici, à Hamilton, il y a des jeunes qui ne peuvent pas être eux-mêmes par peur d’être rejetés par leurs familles et leurs proches. Nous tenons à dire qu’au CSCHN, nous sommes sans jugement et accueillons à bras et cœurs ouverts.»

L’Alliance Arc-en-ciel de Hamilton

Portée par un groupe de travail composé de membres de la communauté LGBTQ francophones et francophiles, de partenaires communautaires et de leaders engagés, l’Alliance Arc-en-ciel de Hamilton mène des actions de sensibilisation, d’éducation et de mobilisation. Son objectif est clair: faire de Hamilton un milieu inclusif où chacun peut vivre dans le respect de sa diversité.