Célébration de la Journée de l’Égalité à Hamilton

Elle a aussi précisé que l’équité «c’est donner selon les besoins de chacun pour que tout le monde ait les mêmes chances».

Loubna Moric renchérie, «Dre Traoré a su nous amener à réfléchir en profondeur sur les notions d’équité et d’égalité, en mettant en lumière l’importance de reconnaître et de défendre nos droits dans toutes les sphères de la société».

Une volonté de représentation

Du côté du Service de police de Hamilton, le spécialiste en équité, diversité et inclusion a souligné leur engagement envers la représentation des communautés au sein de l’institution.

«Une partie de notre stratégie d’égalité et d’inclusion est d’inclure les diverses communautés et d’avoir une représentation de la communauté francophone de Hamilton à travers nos employés ainsi et le public.»

Une mobilisation qui inspire

L’événement a su conjuguer information, échange et inspiration. Les témoignages, les réflexions partagées, et la richesse des perspectives ont permis de renforcer les liens entre les institutions et la communauté francophone, tout en réaffirmant l’importance de l’équité dans le quotidien des citoyennes et citoyens.