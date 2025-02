Quel monde léguons-nous à nos enfants?

Inondations et sécheresses de plus en plus fréquentes, feux de forêt plus nombreux et dévastateurs que jamais, vagues de chaleur qui fracassent des records année après année, ouragans si forts qu’on envisage maintenant d’ajouter une catégorie 6 à leur classification… et la liste ne s’arrête pas là! Les désastres naturels engendrés par les changements climatiques deviennent monnaie courante malgré les efforts louables de plusieurs pays, de certaines entreprises et de nombreux citoyens. L’état actuel de la planète laissant présager des défis de taille à l’avenir, une question se pose: de quel monde hériteront nos enfants?

Surconsommation et surpopulation

Les changements climatiques actuels sont, en grande partie, le résultat de deux facteurs majeurs qui ont vu le jour il y a déjà quelques centaines d’années, mais dont la vitesse s’est accélérée au cours des dernières décennies.

Un de ces facteurs est la surconsommation à grande échelle de biens et d’énergie comme en témoigne le graphique suivant:

L’autre facteur est l’explosion démographique dans certains pays du monde. Le tableau qui suit illustre explicitement la croissance fulgurante de la population mondiale au cours des derniers siècles.

Plus de personnes signifient plus de consommation, quoiqu’il existe des pays et des individus qui consomment beaucoup plus que d’autres.