Québec: financement et projets en appui aux francophonies canadiennes

Dans le secteur audiovisuel, deux bourses annuelles seront créées pour des vidéastes de la relève issus de la francophonie canadienne dans le cadre du programme Créateurs en série de TV5 et Unis TV.

«On va prendre sous notre aile davantage de jeunes talents des francophonies et on va en prendre soin en les accompagnant dans leur processus créatif», a souligné Marie-Philippe Bouchard, PDG de TV5 Québec Canada et d’Unis TV.

«Les projets que nous accompagnerons pourront plus facilement voir le jour et trouver leur public et ainsi contribuer à enrichir la capacité de production audiovisuelle issue des communautés.»

Éducation et commerce

La recherche en français reçoit aussi sa part du gâteau avec la mise en place d’un nouveau service d’aide par l’Acfas.

De son côté, l’Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF) sera en mesure de développer de nouvelles ressources pédagogiques pour les secteurs d’enseignement au primaire et au secondaire, en français.