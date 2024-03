Quand une célèbre romancière délègue l’écriture à des assistants

Certains se demandent parfois comment un auteur ou une autrice écrit son roman. En suivant un plan? En travaillant à certaines heures seulement? En sirotant un verre de vin ou en grignotant des noix d’acajou?

Je ne sais pas comment Jean-Philippe Bernié a écrit La punition, mais son personnage principal est une illustre romancière qui procède de manière assez peu conventionnelle. Sa méthode fait sourciller, voire vitupérer.

Rencontre avec la romancière

Ce personnage est Grace Davenay Lockhart, écrivaine américaine installée dans la région de Montréal. Sa saga House of Dancastre a connu un succès fracassant. Monica Réault a lu tous les tomes dans sa jeunesse et est ravie de rencontrer l’auteure lors d’une conférence.

Après quelques rendez-vous, Grace engage Monica comme assistante littéraire pour s’occuper de la revue Fictions du passé, du présent et du futur, version anglaise et française. La jeune femme prend un vif plaisir à évaluer et sélectionner les textes reçus.

Quand Grace formule des suggestions, tant sur le plan littéraire que sur le plan social, elle s’attend à être obéie. Ses livres et son magazine sont la seule chose qui l’intéresse. «Le jour où quelqu’un déclenchera la troisième guerre mondiale et fera six milliards de morts, elle se plaindra que ça retarde sa date de parution.»