Quand Montréal devient une nouvelle Sodome

Un univers de corruption

Pour réussir à dénouer une affaire sordide, glauque et nauséabonde, le journaliste et compagnie devront pénétrer dans un univers de corruption aux ramifications insoupçonnées et déterrer un scandale enfoui depuis un demi-siècle. Ils seront à la fois attirés et repoussés par ce qu’ils découvriront. La morale, apprendront-ils, est une chose relative, elle devient très élastique.

Dans Awful Disclosures of Maria Monk, une jeune religieuse déclare que son principal devoir avait été de forniquer avec tous les prêtres qui en exprimaient le désir, faisant dans les faits de l’institution fondée par Jeanne Mance un véritable bordel. On se vautrait dans la luxure; la fornication devenait «une œuvre sainte».

Dans le roman Maria, on inflige aux religieuses désobéissantes «les punitions les plus délirantes» et on fait passer «un manuel de l’Inquisition espagnole pour un conte de fées». De pauvres enfants sont «outragés de toutes les manières que la perversité peut imaginer».

Pas de morts «normales»

L’auteur fait dire à Laflamme qu’il tombe de plus en plus sur des cadavres mutilés ou dépecés. Le journaliste se demande pourquoi il ne peut pas trouver un mort normal, «sans blessures ni amputations, pas d’émasculation, ni de pendaison, ni d’éviscération».

Les lecteurs et lectrices naviguent entre stupéfaction et horreur, allant d’une macabre surprise à l’autre, parfois sur un fond de franc-maçonnerie.