Montréal, capitale mondiale de l’art urbain

Un attrait touristique indéniable

Au-delà d’embellir les rues de la ville et d’être un lieu d’expression pour les graffeurs des quatre coins de la planète, l’art urbain montréalais attire chaque année de nombreux touristes.

Depuis 1996, la ville accueille ainsi le plus grand et le plus ancien festival d’art urbain d’Amérique du Nord, Under Pressure. Axé sur l’autonomisation des artistes, mais aussi sur le développement communautaire, le festival a offert à Montréal une renommée mondiale.

Ainsi en 2016, plus d’un million de visiteurs se sont rendus au cœur de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal pour assister au festival Mural. De nombreuses visites sont possibles et des tours guidés dédiés à l’art de la rue sont également proposés en anglais et en français.

L’administration municipale a fait le choix de l’autoriser, l’encadrer et le promouvoir.

Alors, avec ou sans guide, si vous vous rendez à Montréal, n’hésitez pas à flâner dans ses rues escarpées où vous pourrez observer un spectacle rare.