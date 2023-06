Quand les épaulards jouent avec des bateaux

Des épaulards curieux qui veulent jouer

Il s’agit bel et bien d’un comportement «transmis» — en d’autres termes, d’un épaulard qui en imite un autre. Mais les hypothèses vont d’un premier épaulard qui, en 2020, aurait été pris dans un filet de pêche et aurait cherché à s’en libérer en attaquant le bateau, à un premier jeune épaulard… qui aurait voulu jouer.

«Ce sont des animaux incroyablement curieux et joueurs, et ça pourrait être davantage un comportement de jeu qu’un comportement agressif», renchérit la biologiste et experte en orques Deborah Giles, de l’Université de Washington.