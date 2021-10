Le requin dangereux pour l’humain… ou surtout curieux?

Le célèbre film Jaws (Les Dents de la mer), en 1975, a marqué toute une génération. Dépeint comme un prédateur sanguinaire, le requin, et particulièrement le grand requin blanc, est la phobie des nageurs.

En 2020, selon l’International Shark Attack File, 13 personnes ont perdu la vie sous les dents d’un requin à travers le monde. On compte également 57 attaques non provoquées et 39 attaques dites «provoquées», c’est-à-dire qu’il y aurait eu une interaction avec ce poisson avant qu’il ne passe à l’acte.

De ces morsures non provoquées, près de 90% ont eu lieu en Australie et aux États-Unis. Trois espèces sont principalement responsables des morsures sur les humains: le grand requin blanc, le requin-tigre et le requin-bouledogue.

Un risque sur 3,7 millions

Ces chiffres peuvent sembler impressionnants. En réalité, ils sont minuscules. Selon le Musée de Floride, le risque de mourir sous les dents d’un requin serait de 1 sur 3,7 millions (contre 1 sur 150 000 de mourir dans un accident de train et 1 sur 80 000 de mourir par la foudre).