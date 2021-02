Requins en instance de disparition

Les populations de requins ne sont pas seulement en déclin, elles approchent de la catastrophe.

Une diminution de 71% des requins et des raies en un demi-siècle dans les océans, à cause de la surpêche. C’est ce que concluent des chercheurs de 11 pays dans une étude récemment parue dans la revue Nature.

Il est même possible que le bilan soit encore plus sombre, en raison des régions du globe qui sont mal couvertes par l’étude. Et parce que le déclin aurait pu commencer avant 1971, date où commence l’analyse de cette équipe.

31 espèces

Il y a en tout 31 espèces de requins et de raies océaniques. Dont 24 sont dans la catégorie des espèces en voie de disparition. Les auteurs présentent leur étude comme la première à offrir un regard global sur les multiples statistiques récoltées sur ces différentes espèces.

«C’est d’une très petite fenêtre dont nous disposons pour sauver ces créatures», a déclaré aux journalistes Nathan Pacoureau, biologiste marin à l’Université Simon Fraser (Colombie-Britannique) et auteur principal de la recherche.