La Chine dans l’ombre de la mort des grands félins

Mai 2019: une carcasse de jaguar sans tête se retrouve dans une décharge du Belize, petit pays d’Amérique centrale.

Cette trouvaille macabre, dernière d’une série, provoque l’indignation et inspire les autorités, les citoyens et les entreprises, à offrir une récompense de 8000 $ US pour des renseignements menant à l’arrestation du tueur de jaguars.

Investissements chinois

Mais c’est à travers une partie du continent que le braconnage de ces félins est en hausse. Une nouvelle étude, dans la revue Conservation Biology, relie le phénomène à la corruption ainsi qu’aux investissements des entreprises chinoises dans les économies d’Amérique centrale et du Sud.

Ces investissements ont décuplé au cours de la dernière décennie, principalement dans les secteurs de l’énergie, des mines et des infrastructures.

Du Mexique à l’Argentine, le commerce du jaguar (Panthera onca) semble en effet être en hausse, alors même que cet animal est menacé d’extinction, principalement en raison de la perte d’habitat et des éleveurs qui les tuent après qu’ils aient attaqué leur bétail.