Du plastique jusque dans l’océan Arctique

Par ailleurs, la présence de ces particules est trois fois plus élevée dans la zone est de l’océan Arctique.

Peter Ross, l’un des auteurs du rapport, indique que «l’étude souligne à nouveau la vulnérabilité de l’Arctique aux changements environnementaux et aux polluants transportés du Sud».

D’autres études sont nécessaires selon Anna Posacka, coautrice de l’étude, car «il y a actuellement un énorme manque de connaissances» dû notamment à la difficulté technique de recueillir des échantillons dans les profondeurs de l’océan.

L’industrie du textile mise en cause

L’une des causes de ces hauts niveaux mesurés est la fragilité des fibres de polyester utilisées par les industries du textile dans la fabrication des vêtements et qui, à chaque lavage, se détériorent et se retrouvent dans les eaux usées.

Transportées par les courants marins, elles se retrouvent en grande quantité dans les eaux arctiques.