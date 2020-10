L’aventure arctique d’un artiste de cirque

Cette école reçoit quantité de demandes, mais n’y entre pas qui veut. Simon Nadeau n’a probablement qu’une chance sur mille, mais il se lance dans un entraînement intensif de pushups, de cours de gymnastique et de ballet.

Quatre mois pour rattraper tous les autres. Irréaliste, vrai, il l’avoue candidement: il n’avait pas le niveau. Pourtant, on l’accepte à l’essai dans un projet pilote. Il s’entraînera avec eux pendant un an et reprendra l’entrevue à zéro pour s’inscrire l’année suivante.

Une discipline pointue

Comment a-t-il réussi ce coup? Grâce à une tactique qui lui fut payante: tout miser sur une discipline hyper nichée!

Pour Simon Nadeau, le talent est entre les deux oreilles: «Avec la bonne attitude, tu peux réussir avec le corps que tu as. Il suffit d’être stratégique.»

Et stratégique, il le sera en se lançant corps et âme dans l’échelle acrobatique libre. Ils ne seraient peut-être qu’une dizaine à haut niveau dans le monde.