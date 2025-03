Quand le Collège Massey sensibilise les anglophones aux défis des francophones

Une réjouissance partagée par le principal du Collège Glendon. «Bien sûr qu’on devrait avoir plus d’initiatives de ce genre, parce que ce qu’on met en opposition, ce sont les deux plus grandes communautés linguistiques du Canada.»

Et de Sandhya Mylabathula de compléter: «J’aime beaucoup cette idée de rassembler les deux communautés francophone et anglophone pour apprendre l’un de l’autre et apprécier les différentes cultures et comprendre les défis de chacune, c’est comme cela qu’on peut vivre et apprécier la diversité.»

Un sentiment d’insécurité linguistique largement partagé

Trois tables rondes bien garnies proposaient de «naviguer dans l’insécurité linguistique: «les défis de la vie en tant que minorité de langue officielle»; «favoriser l’excellence francophone: opportunités d’engagement linguistique et culturel en français»; «briser les barrières: un panel interactif sur les défis liés à l’accès aux services de santé, juridiques et communautaires».

«L’insécurité linguistique, on connaît bien à Glendon, car toute la communauté, étudiants comme employés, vit avec ce sentiment qu’elle essaie de combattre au jour le jour, car nous devons parler toujours dans une langue officielle ou une autre», admet Marco Fiola.

Même constat du côté de MonAvenir. «J’ai la cause de l’insécurité linguistique très à cœur, parce qu’on le vit et on le voit à travers nos élèves et dans nos écoles», confirme Geneviève Grenier. «Je veux m’assurer que ces derniers, ainsi que les travailleurs de demain, puissent se sentir à l’aise dans la langue de leur choix.»