«Climat hostile» aux francophones à la Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa

Une lettre envoyée au provost de l’Université d’Ottawa dénonce un «climat hostile» aux francophones et des «microagressions chroniques et persistantes» à la Faculté de médecine. Un rapport de 2021 faisait déjà état d’une montée de la francophobie dans l’établissement.

«Nous constatons avec inquiétude un climat hostile à l’égard de la communauté facultaire francophone, marqué non seulement par des microagressions chroniques et persistantes, mais aussi par la suppression ou la fusion de postes sans remplacement équitable par rapport à la contrepartie anglophone», précise la lettre adressée au provost de l’Université, Jacques Beauvais, et envoyée le 21 février.

Le vice-recteur associé, Francophonie, de l’Université, Yves Pelletier, a aussi reçu une copie conforme de cette lettre.

Cette communication ainsi qu’une autre envoyée le 15 janvier 2025 au doyen de la Faculté de médecine soulevait les inquiétudes de membres du personnel francophone quant au «leadership facultaire» et aux décisions qui «semblent mener à un démantèlement progressif des Affaires francophones».

Les deux lettres ont été signées par une soixantaine de médecins, de membres du corps professoral et du personnel ainsi que de partenaires francophones qui forment la «grande équipe des Affaires francophones».