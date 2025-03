«Démantèlement» de la francophonie à la Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa

Les défis budgétaires ayant toujours existé, Xavier s’explique mal l’accélération récente du «démantèlement».

Défis de recrutement pour la Faculté

En réponse aux questions Francopresse, l’Université d’Ottawa a envoyé une déclaration Bernard Jasmin, qui était encore doyen à cette date. Il indique que la Faculté prend le temps d’assurer une «sélection rigoureuse» d’un vice-doyen ou d’une vice-doyenne, un «processus important qui ne peut pas se faire du jour au lendemain».

«La faculté est consciente que le recrutement de membres francophones du corps professoral pour enseigner et superviser étudiants·tes et résidents·tes a été, et reste toujours, un défi critique. Il s’agit d’une priorité essentielle pour les Affaires francophones et la Faculté de médecine», écrit-il.

Bernard Jasmin a aussi assuré que dans sa «gouvernance actuelle», la Faculté compte à des postes clés des Franco-Ontariens, des Québécois «très sensibilisés à la francophonie en milieu minoritaire», des étrangers «bien installés au Canada en provenance de pays francophones» et des «gens parfaitement bilingues».

«Tous et toutes, sans exception, font la promotion de la francophonie, soutiennent et développent d’importants programmes et initiatives en français, précise-t-il.