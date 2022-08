Un certificat francophone en droit autochtone à l’Université d’Ottawa

«Qu’est-ce qui motive les peuples autochtones dans leur cheminement vers une plus grande autonomie, une plus grande autodétermination? Je pense que c’est beaucoup la résilience de nos peuples, mais aussi leur capacité de transformer des défis en occasion, et c’est ce que je constate aujourd’hui.»

Cette occasion s’élargit au-delà des cours selon Gilbert Whiteduck, Aîné en résidence à la Faculté de droit civil: «Ça vient toucher les communautés, les gens qui demeurent en ville, les territoires, parce qu’on est attachés aux territoires.»

«C’est le commencement de quelque chose», ajoute-t-il. «Je vois toutes les belles possibilités!»

Il rêve toujours à la création d’un baccalauréat en droit autochtone, une idée qui pourrait s’inscrire dans les ambitions de l’Université d’Ottawa d’après Jacques Frémont.

Ce dernier assure qu’en «en six ans de présence à l’Université d’Ottawa, c’est vraiment une des plus belles initiatives auxquelles j’ai assisté».