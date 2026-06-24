Premières rencontres intimes qui virent mal

Thomas Levac et Stéphanie Vandelac, 50 dates désastreuses
Thomas Levac et Stéphanie Vandelac, 50 dates désastreuses, récits, Montréal, Éditions Québec Amérique, 2026, 240 pages, 24,95 $.
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Publié 24/06/2026 par Paul-François Sylvestre

Cinquante hommes et femmes témoignent de la réalité fracassante du dating à notre ère. Thomas Levac et Stéphanie Vandelac rassemblent leurs récits dans 50 dates désastreuses.

Vous aurez compris que le mot «dates» dans le titre est la traduction anglaise de rencontres intimes. Tous ces textes ont été envoyés par des auditrices et auditeurs du podcast humoristique Couple ouvert animé par Levac et Vandelac.

Lors de ces dates, les partenaires ne veulent parfois rien de sérieux, «plutôt un one night». Je reviendrai plus loin sur l’usage de mots anglais. On s’attend à ce que l’homme paye la moitié de la chambre, «mais cette offre n’est jamais venue. Comme moi.»

Loin des contes de fées

Une femme se rappelle que sa date lui avait dit vouloir prendre son temps et chercher une relation à long terme. Elle ne savait pas que «ça insinuait de s’habiller en prêtre et de se masturber lors d’une première rencontre dans un taudis crotté. On est loin de Orgueil et préjugés, mettons!»

Les rencontre ont très souvent lieu parce que les deux éventuels partenaires ont «l’empathie dans le tapis, pis les hormones aussi». Une de ces dates m’a fait découvrir le comble de l’homme précoce: «il éjacule en filant le condom».

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Dans un récit, on s’aperçoit que donner sa chance au vilain petit canard n’est pas toujours une bonne idée. «Vous finirez blessée et en retard pour vivre votre conte de fées au bras du prince et non du gros crisse de crapaud.»

Fantasmes bizarres

De nombreux fétiches sexuels sont décrits, bien entendu. Une femme ne s’attend pas à ce que l’homme lui «mange les oreilles en jouant dans le nombril de ma chum de fille pendant dix bonnes minutes».

Plus loin, le plus grand fantasme d’un homme est de regarder une femme manger, «le ventre à l’air, et de voir ma bedaine grossier pendant qu’il me caresse le ventre et toutes les poignées d’amour sur mon corps».

Avec quelque 50 dates désastreuses, il faut s’attendre à des fins abruptes: «J’ai jamais bloqué quelqu’un aussi vite.» Il y a une rencontre où un homosexuel est trop en mode YOLO, avant que l’expression You Only Live Once existe. Il passe «à côté d’une belle carrière d’escorte mâle!»

Français massacré

Cet ouvrage illustre à quel point les Québécois et Québécoises parlent/écrivent mal le français. Rares sont les pages où il n’y pas d’anglicismes, de franglais ou de tournures anglaises. On n’est pas surpris de lire «j’ai matché avec un gars» ou «j’ai ignoré le red flag». Les mots weird et horny n’étonnent pas non plus.

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Les expressions suivantes m’ont cependant fait sourciller, voire grincer des dents:
difficile d’être plus turn off;
j’aime pas les chesters, sorry;
deux mixed feelings s’entrecroisent;
ça a viré awkward;
il finissent par jump in;
à le follow en retour;
pire wing-woman ever;
le horniness était through the roof;
faire du butt stuff;
on se shotgunne quelques bières/

Je dois signaler qu’une femme met les points sur les i: «Si tu parles tout croche ou que t’es pas capable de savoir la différence entre -er et -é, ben désolée mon homme, t’as aucune chance avec moi, aussi beau sois-tu.»

Des milliers d’abonnés

Sur les réseaux sociaux, Thomas Levac et Stéphanie Vandelac cumulent plus de 75 000 abonnés, preuve que leurs observations mordantes sur l’amour moderne trouvent un écho chez un public toujours plus large.

Auteurs

  • Paul-François Sylvestre

    Chroniqueur livres, histoire, arts, culture, voyages, actualité. Auteur d'une trentaine de romans et d’essais souvent en lien avec l’histoire de l’Ontario français. Son site jaipourmonlire.ca offre régulièrement des comptes rendus de livres de langue française.

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