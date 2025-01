Des règles pour transgresser des normes socio-sexuelles

Le présent ouvrage est une édition revue et augmentée d’un essai du même titre paru en 2016.

Érotisation de la douleur

Caruso note, au départ, que le BDSM est «un ensemble de jeux caractérisés par l’érotisation de la douleur et l’échange de pouvoir». On parle de pratiques ludiques et consenties. Violence, coercition, cruauté, exploitation et abus sont exclus.

L’autrice précise que le BDSM est un jeu où des adultes avertis et consentants adoptent un rôle prédéterminé et «peuvent transgresser des normes socio-sexuelles en mettant en scène leurs fantasmes érotiques de manière sécuritaire et encadrée, dans le contexte d’un échange de pouvoir qui peut inclure ou non de la douleur érotique».

Les pratiques BDSM nécessitent une communication sans faille et une confiance totale entre les partenaires. Les personnes soumises doivent être assurées que, peu importe l’état vers lequel le jeu BDSM les transporte, «leur sécurité physique et émotionnelle sera respectée».

Risque et responsabilité

Dans ces entrevues, Jessica Caruso souligne que les adeptes du BDSM parlent d’euphorie, d’extase, voire de transcendance. Elle cite une femme dominante de 60 ans: «Le BDSM est le chocolat de ma vie sexuelle. Je peux m’en passer, mais c’est tellement bon…»