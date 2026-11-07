Première relation queer documentée au Nouveau-Brunswick

L’expression «On a toujours été là» est célèbre dans les cercles queer. Un volet trop longtemps resté caché au Nouveau-Brunswick nous est révélé par Meredith J. Batt et Dusty Green dans Len & Cub: une histoire queer.

Leur ouvrage met en lumière les annales discrètes des espaces homosociaux et des relations homosexuelles dans les régions rurales du Nouveau-Brunswick au début du 20e siècle.

Leonard et Joseph

C’est à Havelock, un petit village du Nouveau-Brunswick, que Leonard «Len» Keith (1891-1950) se lie d’amitié avec Joseph «Cub» Coates (1899-1965). Passionné de photographie, Len a laissé derrière lui de nombreux clichés d’où émanent une complicité et une affection évidentes.

En préface, Dusty Green écrit: «Ses portraits mettent en évidence que les deux partageaient un lien spécial, tissé dès leur jeunesse et se poursuivant à l’âge adulte, ne prenant fin que lorsqu’on a chassé Len du village en raison de son homosexualité.»

L’histoire et les photos de Len et Cub prouvent, de façon tangible et permanente, l’existence d’une relation queer malgré l’environnement hostile de l’époque.