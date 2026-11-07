Première relation queer documentée au Nouveau-Brunswick

Meredith J. Batt et Dusty Green, Len & Cub: une histoire queer
Meredith J. Batt et Dusty Green, Len & Cub: une histoire queer, essai traduit de l’anglais par Pierre-André Doucet, Moncton, Éditions Perce-Neige, collection Essais et Documents, 2026, 200 pages, plus de 115 photos, 35 $.
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 07/11/2026 par Paul-François Sylvestre

L’expression «On a toujours été là» est célèbre dans les cercles queer. Un volet trop longtemps resté caché au Nouveau-Brunswick nous est révélé par Meredith J. Batt et Dusty Green dans Len & Cub: une histoire queer.

Leur ouvrage met en lumière les annales discrètes des espaces homosociaux et des relations homosexuelles dans les régions rurales du Nouveau-Brunswick au début du 20e siècle.

Leonard et Joseph

C’est à Havelock, un petit village du Nouveau-Brunswick, que Leonard «Len» Keith (1891-1950) se lie d’amitié avec Joseph «Cub» Coates (1899-1965). Passionné de photographie, Len a laissé derrière lui de nombreux clichés d’où émanent une complicité et une affection évidentes.

En préface, Dusty Green écrit: «Ses portraits mettent en évidence que les deux partageaient un lien spécial, tissé dès leur jeunesse et se poursuivant à l’âge adulte, ne prenant fin que lorsqu’on a chassé Len du village en raison de son homosexualité.»

L’histoire et les photos de Len et Cub prouvent, de façon tangible et permanente, l’existence d’une relation queer malgré l’environnement hostile de l’époque.

Publicité

En ville et à la campagne

En explorant leurs vies grâce à ces archives visuelles, l’ouvrage clame «qu’on a non seulement toujours été là, dans les grandes villes comme Montréal et Toronto, mais aussi ici, au bout des routes de campagne les plus éloignées et dans les communautés les plus reculées, ces endroits où on dit aux personnes queer qu’elles n’ont pas leur place.»

En tant qu’archivistes, historien/nes communautaires et personnes queer, Meredith J. Batt et Dusty Green se sont dit que ces photos représentaient une occasion en or, et qu’il fallait les partager pour faire connaître le parcours de Len et Cub.

«Leur histoire constitue l’une des premières relations queer documentées au Nouveau-Brunswick. C’est un récit de peines et de pertes immenses, mais c’est aussi, on tient à le souligner, un récit initiatique, une grande histoire d’amitié et d’amour.»

Aux archives du Nouveau-Brunswick

Malgré l’accès à toutes ces archives, plusieurs questions restent ouvertes quant à Len et Cub. Avec le temps, les papiers s’effritent, les témoins décèdent et les anecdotes tombent dans l’oubli, ce qui nous oblige à lire entre les lignes de l’histoire.

Cela étant dit, il n’est pas moins remarquable que ces photos existent toujours et qu’elles aient abouti aux Archives provinciales du Nouveau-Brunswick (APNB).

Publicité

Pour en arriver là, il a fallu que Len les produise et les expédie par la poste pour les faire développer, qu’il les conserve toute sa vie, qu’elles aient été achetées lors de la vente de succession de la famille Keith, puis qu’on en ait fait don aux APNB.

Pendant ce temps, nul doute que des photos ont pu se perdre. D’autres, fournissant des preuves trop explicites d’une relation homosexuelle, ont peut-être été détruites par crainte de représailles juridiques ou sociales.

Des photos conservées nous révèlent «des boys dans leurs moments les plus tendres: main dans la main, se serrant tendrement, ou allongés côte à côte dans un pré ou sur un lit de camp, par exemple.»

Libérer les récits marginalisés

À la connaissance de Meredith J. Batt et Dusty Green, il n’existe pas de lettres d’amour qui aient été échangées entre Len et Cub, ni de photos plus intimes que celles reproduites dans leur livre.

À mesure que Batt et Green avançaient dans leur exploration spéculative de la relation entre les deux hommes, ils ont gardé en tête que «ces photos sont le produit d’une époque où l’homophobie empêchait les couples de vivre leur amour au grand jour».

Publicité

Véritable plongée dans le patrimoine queer, Len & Cub: une histoire queer ébranle les idées reçues sur les réalités LGBTQ dans l’Amérique rurale du début du 20e siècle. L’ouvrage réussit à libérer les récits marginalisés des carcans qui les réduisaient au silence.

Auteurs

  • Paul-François Sylvestre

    Chroniqueur livres, histoire, arts, culture, voyages, actualité. Auteur d'une trentaine de romans et d’essais souvent en lien avec l’histoire de l’Ontario français. Son site jaipourmonlire.ca offre régulièrement des comptes rendus de livres de langue française.

    View all posts
  • l-express.ca

    l-express.ca est votre destination francophone pour profiter au maximum de Toronto.

    View all posts organisation

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur