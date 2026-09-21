20 ans plus tard, FrancoQueer voit grand

En 20 ans, FrancoQueer est passé d’une petite initiative communautaire locale à un organisme qui compte aujourd’hui 25 employés et rayonne partout en Ontario. C’est cette transformation qui était au cœur de l’assemblée annuelle des membres, tenue ce samedi 19 septembre au Holiday Inn de la rue Carlton, à Toronto, en personne et en ligne.

Les chiffres donnent une bonne mesure de cette transformation. Entre 2019 et 2025, l’équipe est passée d’une seule personne à 25 aujourd’hui. FrancoQueer a également développé un réseau de 120 bénévoles et obtenu 6,4 millions $ en subventions et contributions au cours de cette période.

Pour Benjamin Sourisseau, membre du conseil d’administration et trésorier sortant, le contraste est frappant. À ses débuts au sein de l’organisme, celui-ci disposait de moins de 60 000 $ de financement et d’un seul employé.

Il se réjouit aujourd’hui de voir FrancoQueer devenir un «organisme incontournable dans le paysage francophone», notamment à Toronto et ailleurs en Ontario.

Des services qui prennent de l’ampleur

Cette croissance se traduit aussi sur le terrain. En 2025-2026, FrancoQueer a réalisé 659 évaluations des besoins et effectué 3 381 aiguillages vers des ressources adaptées. L’organisme a également organisé 173 activités de connexion communautaire et de réseautage.