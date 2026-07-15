Première édition pilote du festival Franco-Été de l’ACFO-Toronto

La toute première édition du festival Franco-Été, initié par l’ACFO-Toronto (l’Association des communautés francophones de l’Ontario), a eu lieu ce samedi 11 juillet dernier au 237 rue Sackville, dans le quartier Regent Park.

Au menu: musique, danse orientale, slam, défilé de mode et séance de lecture, avec le groupe Boubé comme clou du spectacle.

La soixantaine de personnes qui ont répondu présent ont fait preuve de patience. Malgré une heure de retard sur le début de l’événement prévu à 18h et due à des problèmes techniques, personne ne s’est plaint.

Une édition pilote

Cette tolérance peut s’expliquer par le fait qu’il s’agit là d’une édition test, et, comme toute première édition, quelques petits couacs et ajustements peuvent s’avérer de la partie.

«C’est la première édition d’une célébration estivale de la francophonie torontoise rassembleuse avec une vision de bâtir des ponts et de raviver le sentiment d’appartenance», explique Jean-Claude N’da, président de l’ACFO-Toronto.