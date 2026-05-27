Le pavillon Afrique veut faire rayonner la francophonie au festival Carassauga

Mississauga a pris des airs de carrefour culturel à l’occasion du festival annuel Carassauga, les 23 et 24 mai. Plus de 250 000 visiteurs venus du Grand Toronto et d’ailleurs ont circulé entre huit sites transformés en vitrines ouvertes sur le monde, où se mêlaient gastronomie, musique, danse et traditions de plusieurs communautés culturelles.

Au fil des pavillons, les visiteurs se faisaient tamponner leurs passeports, passant symboliquement d’un continent à l’autre, portés par les rythmes, les saveurs et les couleurs des différentes cultures représentées.

«J’adore le festival Carassauga parce que ça me permet de faire le tour du monde en restant à 30 kilomètres de Toronto», raconte Amélie, participante au festival.

Le pavillon Afrique a attiré de nombreux visiteurs grâce à ses prestations artistiques et ses kiosques culturels. Georgette Amihere, cofondatrice de People of Motherland, organisme responsable du pavillon Afrique, souligne à l-express.ca qu’il figure, depuis plus de trois décennies, parmi les rares pavillons du festival à faire rayonner activement la langue française.

Un espace partagé depuis la pandémie

Contrairement aux éditions précédant la pandémie de covid, où le pavillon Afrique occupait à lui seul l’ensemble de l’aréna du Paramount Fine Foods Centre, l’édition 2026 a été marquée par un partage de l’espace avec le pavillon chinois.