50e anniversaire de la première école catholique de langue française à Mississauga

L’école élémentaire catholique René-Lamoureux a rassemblé sa communauté autour d’un moment fort ce jeudi 22 mai: la célébration du 50e anniversaire de la première école francophone à Mississauga.

Cet événement a rassemblé d’anciens et actuels enseignants et membres de la direction, des élèves d’hier et d’aujourd’hui, des parents et des représentants du Conseil scolaire catholique MonAvenir, ainsi que le député fédéral Peter Fonseca.

On a célébré l’engagement du personnel, avec à sa tête le directeur Patrick Gouabe, ainsi que l’engagement des parents, représentés par Bélinda Nininahazwe, présidente du Conseil d’école.

La cérémonie a débuté par une liturgie de la Parole animée par l’abbé Antoine Badr, au service de la communauté scolaire de la grande banlieue Ouest de Toronto depuis 22 ans. La chorale des élèves a interprété plusieurs chants qu’ils avaient eux-mêmes composés.

Parents militants

L’école élémentaire catholique René-Lamoureux a été fondée en septembre 1974. Nadina et Marc Paraschuk, les enfants d’un des parents fondateur, feue Irène Morin, étaient présents, venus depuis Montréal porter l’histoire de cette école.