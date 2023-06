École René-Lamoureux: le certificat d’Irène Morin à Joseph Tahhan

«J’ai pu assister virtuellement, de chez moi au Québec, avec ma fille Nadina, au déroulement de cette célébration», commente Irène Morin. «J’ai constaté avec beaucoup d’admiration et de fierté combien ces jeunes adultes étaient élégants, en plus d’être attentifs et intéressés au fait français.»

«Avec le déclin de notre belle langue au pays, il faudra que nos jeunes adultes continuent leur combat pour maintenir le français en Ontario. Pour ma part, il est essentiel que je maintienne le même combat au Québec… combat qui ressemble à celui que j’ai mené antérieurement et notamment à Mississauga pour la fondation de René-Lamoureux.»