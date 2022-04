Pourquoi la vie aime-t-elle la symétrie?

La vie, sous toutes ses formes, a une nette préférence pour la symétrie. Les biologistes n’ont jamais eu d’explication pleinement satisfaisante à ce sujet et plusieurs hypothèses circulent.

Voilà que l’informatique en propose une nouvelle.

Comme n’importe quel programmeur l’apprend en effet, un algorithme qui produit des séquences répétitives a beaucoup moins de chances de se tromper.

De la même façon, les instructions qui existent au niveau biologique sont beaucoup plus faciles à encoder dans un gène si elles conduisent vers quelque chose de symétrique.

Évolution algorithmique

Une équipe de mathématiciens, bioinformaticiens, chimistes et physiciens de Norvège et de Grande-Bretagne, détaille cette hypothèse dans une édition récente des Proceedings of the National Academy of Sciences.