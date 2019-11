Une 5e force de la nature… dans un atome?

Particule inconnue

À présent, ils ont trouvé une anomalie similaire, dans la phase de ce qu’on appelle la «transition», cette fois dans le noyau d’atomes d’hélium.

Et ils affirment que la même particule inconnue serait en cause. Ils l’appellent X17 parce qu’elle aurait une masse de 17 mégaélectronvolts, ou 33 fois celle d’un électron.

En deux mots, ce qu’ils ont observé, c’est une variation dans l’angle par lequel cette énergie est émise par le noyau, variation qui pourrait s’expliquer, disent-ils, par un «rebond» causé par cette particule inconnue.

Qui plus est, le fait que l’angle ne soit pas exactement le même avec le béryllium et l’hélium concorderait avec le fait que la «transition» de l’hélium se fait à une énergie plus élevée.

N’interagir qu’avec les neutrons

Tout ceci resterait toutefois une simple intuition sur l’existence d’une particule encore inconnue, si ce n’était d’un détail important: pour que cette X17 puisse faire ce qu’on lui attribue sans avoir été détectée jusqu’à maintenant, elle ne peut interagir qu’avec les neutrons, alors qu’aucune des quatre lois fondamentales de la nature ne le permet.