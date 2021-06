Pour trouver de la vie extraterrestre, chercher des saisons?

La vie extraterrestre sur une planète «droite»?

Or, il se trouve que les astronomes débattent depuis longtemps de «l’utilité» de ce phénomène: la vie sur Terre en dépend-elle? Ou au contraire, une Terre bien «droite» serait-elle tout aussi luxuriante?

Il n’y aura pas de réponse à ces questions tant qu’on n’aura pas découvert d’autres planètes habitées — et pas avant que les télescopes ne soient capables de voir l’axe d’inclinaison des planètes tournant autour d’autres étoiles.

Mais déjà, on peut au moins dire que nos 23,5 degrés ne sont pas une norme cosmique. Mercure «penche» à 0,03 degré, et à l’autre extrême, il y a Uranus, à 82,23 degrés.

Le froid des pôles chasserait le CO2

Et sans pouvoir dire si la Terre «droite» serait habitable ou pas, on peut au moins affirmer qu’elle serait très différente.

Sur une Terre bien droite, les pôles seraient encore plus froids puisqu’ils ne recevraient pratiquement plus de chaleur du Soleil. Si froids en fait que, selon des experts, le dioxyde de carbone ne pourrait plus tenir dans l’atmosphère.