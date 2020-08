Alberta: la piste d’atterrissage de Saint-Paul attend toujours les extraterrestres

Saint-Paul reçoit, en 1998 et en 2000, l’UFO Conference (Conférence sur les OVNIs, en français). Un regroupement où des «experts d’extraterrestres» donnent des conférences et où les citoyens sont invités à partager leurs expériences et leurs histoires.

Des photographies d’OVNI, de «cercles de culture» et de mutilations de bétail sont toujours exposées au centre touristique. Le but de cette exposition est d’instruire les visiteurs aux manifestations inexpliquées.

Source d’inspiration

L’UFO Landing Pad inspire l’industrie artistique. Cineplex Entertainment a tourné un court-métrage, présenté durant le mois de juin 2014, au sujet de la piste d’atterrissage. Bien que le site réel soit actuellement fermé à cause de la CoViD-19, les curieux peuvent toujours se plonger dans l’univers de l’UFO Landing Pad via internet.

En 2012, Jacqueline Hoàng Nguyễn combine photographies, sculptures et arts vidéo pour faire revivre la mémoire de l’UFO Landing Pad.

Plus qu’un attrait touristique pour cette artiste montréalaise, sa démarche artistique s’ancre dans «l’intersection de la notion d’hospitalité, de diversité et de la mise en œuvre de la politique d’immigration radicale du Canada, qui a eu lieu la même année et a positionné le pays comme l’instigateur du multiculturalisme.