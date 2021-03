Découvrez 7 faits surprenants sur l’équinoxe de printemps

L’équinoxe de printemps correspond au moment dans l’année où la durée du jour est égale à celle de la nuit. Cela signifie que le soleil se trouve à la verticale de l’équateur. C’est un phénomène astronomique qui ne se produit qu’une fois par an, le 20 ou le 21 mars.

Dans l’hémisphère nord, ce jour marque le début du printemps. Voici sept faits étonnants sur l’équinoxe de printemps.

Science

Si dans l’hémisphère nord, l’équinoxe de printemps annonce l’arrivée de la saison du printemps, dans hémisphère sud, c’est l’opposé. C’est l’automne qui commence. Cela signifie que les jours raccourcissent jusqu’au solstice d’hiver, le 21 décembre.

À l’inverse, les jours rallongent dans les pays de l’hémisphère nord, le 21 juin correspondant au solstice d’été: le jour le plus long et la nuit la plus courte.

Les marées sont plus fortes pendant les équinoxes. En effet, le soleil exerce une attraction plus forte sur la Terre que le reste de l’année. L’eau est donc plus attirée par le soleil, provoquant alors de grandes marées. Ces marées d’équinoxe sont très impressionnantes, avec des vagues gigantesques.

L’équinoxe en Amérique

Au sud du Mexique, dans la péninsule du Yucatán, la pyramide de Kukulcán présente une architecture un peu particulière: lors des équinoxes de printemps et d’automne, on peut observer, grâce à jeu d’ombre, l’apparition d’un serpent ondulant le long des marches de l’escalier nord.