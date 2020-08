Ontario: deux fois plus de dépenses d’urgence que ce qu’on prévoyait au printemps

Le «plan d’action» du gouvernement de l’Ontario contre la CoViD-19 (l’ensemble de ses mesures d’urgence), estimé à 17 milliards $ le 25 mars, sera finalement de 30 milliards $.

«Composer avec la CoViD-19 n’a été un choix pour personne, mais la façon d’intervenir l’a été», a commenté le ministre des Finances Rod Phillips, qui présentait ce 12 août une nouvelle mise à jour économique et financière.

Ces dépenses supplémentaires sont allées aux tests de dépistage, équipement de protection individuelle et fournitures médicales pour les hôpitaux et centres de soins de longue durée, aux primes aux travailleurs de première ligne, à l’aide aux municipalités et au transport en commun, aux consommateurs d’électricité ainsi qu’aux exploitations agricoles et aux petites entreprises.

Déficit de 38,5 milliards $

Le gouvernement projette maintenant un déficit de 38,5 milliards $ en 2020-2021. On envisageait 20 milliards $ en mars. On se rappellera que le gouvernement conservateur de Doug Ford a été élu il y a deux ans en promettant de réduire le déficit des Libéraux qui atteignait un sommet de 15 milliards $, alors qualifié de «hors de contrôle».

Le déficit du gouvernement fédéral, revisé à la hausse lui aussi ce printemps et cet été, atteint maintenant 350 milliards $, dix fois plus que l’an dernier et presque autant que toutes les dépenses de 2019. Les revenus d’Ottawa ont fondu du quart et ses dépenses ont doublé à près de 620 milliards $.