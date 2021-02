Pierre-Henri Chuet, de pilote de chasse à formateur en entreprises

Formé par la US Navy, il porte sur son casque les couleurs du Canada (sa mère) et de la France (son père). Il a participé à plusieurs missions militaires au-dessus de l’Irak, en appui aux troupes canadiennes et américaines.

Il est champion de vol de précision, ayant participé à de nombreux rallies aériens, en plus d’être un sportif accompli (gagnant du US Open de triathlon) et père de trois jeunes enfants.