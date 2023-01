Politique provinciale et francophonie en 2023

La Colombie-Britannique est en ce moment la seule province au Canada à ne pas s’être dotée d’une politique ou d’une loi qui encadre l’action gouvernementale pour la prestation de services en français.

Année électorale en Alberta

En octobre dernier, Danielle Smith a pris les commandes de l’Alberta après avoir succédé à Jason Kenney à la tête du Parti progressiste-conservateur. Aussitôt arrivée en poste, la nouvelle première ministre a aboli le rôle de secrétaire parlementaire à la francophonie.

Selon le président de l’Association canadienne-française de l’Alberta (ACFA), la création de ce rôle en 2019 «a été une avancée significative dans la mise en œuvre de la Politique en matière de francophonie».

La première ministre ne semble pas non plus ouverte à l’idée de régler la situation de sous-financement opérationnel et structurel auquel fait face le Campus Saint-Jean. Lors d’un entretien de fin d’année, elle s’est montrée réticente à la possibilité de verser plus d’argent à l’établissement franco-albertain.

Pour sa part, le NPD de l’Alberta promet des réinvestissements importants au Campus Saint-Jean s’il est porté au pouvoir aux élections qui doivent avoir lieu à la fin du mois de mai.