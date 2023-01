Le français, langue officielle des tribunaux de l’Ontario

L’article 92 (14) de la Loi constitutionnelle de 1867 prévoit que l’administration de la justice dans la province – y compris la création, le maintien et l’organisation de tribunaux de justice pour la province, ayant juridiction civile et criminelle, et y compris la procédure en matières civiles dans ces tribunaux – relève des pouvoirs exclusifs des législatures provinciales.

L’article 96 de la même loi spécifie toutefois que c’est «le gouverneur-général», donc le gouvernement fédéral, qui nomme les juges des cours supérieures de chaque province.

Ces tribunaux sont désignés sous le nom de Cour d’appel et de Cour supérieure de justice (ou, dans les provinces comme l’Alberta, le Manitoba et le Nouveau-Brunswick, qui utilisent la terminologie colonialiste, il s’agit de la Cour du Banc du Roi).

Tribunaux provinciaux mais nominations fédérales

Le ministre de la Justice du Canada est donc responsable de la nomination des juges de ces cours supérieures. Cependant, c’est le premier ministre du Canada qui, sur avis du Conseil des ministres, nomme les juges en chef et les juges en chef adjoints de ces tribunaux.

Depuis le 4 novembre 2015, date où il a accédé au poste de premier ministre, Justin Trudeau a fait, pour l’Ontario, les quatre nominations judiciaires suivantes.