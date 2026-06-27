Polar nordique : les faux souvenirs d’un faux meurtrier

Écrit à quatre mains par l’autrice franco-suédoise Johana Gustawsso et le Norvégien Thomas Enger, le roman policier Ici est le début d’une nouvelle série par deux géants du thriller nordique, déjà disponible dans plus de 40 pays.

L’action se déroule en Norvège où deux adolescentes sont sauvagement assassinées le jour de l’Halloween dans une maison de vacances au bord d’un fjord. La complexité de ces meurtres est recouverte d’un voile de suspicion et d’incertitude.

Les victimes Eva et Hedda étaient les meilleures amies de Vetle, fils mystérieusement disparu de Kari Voss, consultante auprès de la police criminelle norvégienne. Elles étaient également proches de Jesper, timide garçon et suspect numéro un dans cette sombre et mystérieuse affaire.

Langage corporel

La Dre Kari Voss croit que, en Norvège comme ailleurs, «les techniques d’interrogatoire standard combinent diverses formes de pression psychologique qui, lorsqu’elles sont habilement appliquées, peuvent induire la culpabilité chez une personne innocente».

Spécialiste dans l’interprétation du langage corporel, Ross assiste à toutes les rencontres que la police mène avec Jesper.