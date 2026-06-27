Polar nordique : les faux souvenirs d’un faux meurtrier

Thomas Enger et Johana Gustawsson, Ici
Thomas Enger et Johana Gustawsson, Ici, roman traduit de l’anglais par Marie Brazilier, Paris, Éditions Calmann-Lévy, 2026, 540 pages, 39,95 $.
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Publié 27/06/2026 par Paul-François Sylvestre

Écrit à quatre mains par l’autrice franco-suédoise Johana Gustawsso et le Norvégien Thomas Enger, le roman policier Ici est le début d’une nouvelle série par deux géants du thriller nordique, déjà disponible dans plus de 40 pays.

L’action se déroule en Norvège où deux adolescentes sont sauvagement assassinées le jour de l’Halloween dans une maison de vacances au bord d’un fjord. La complexité de ces meurtres est recouverte d’un voile de suspicion et d’incertitude.

Les victimes Eva et Hedda étaient les meilleures amies de Vetle, fils mystérieusement disparu de Kari Voss, consultante auprès de la police criminelle norvégienne. Elles étaient également proches de Jesper, timide garçon et suspect numéro un dans cette sombre et mystérieuse affaire.

Langage corporel

La Dre Kari Voss croit que, en Norvège comme ailleurs, «les techniques d’interrogatoire standard combinent diverses formes de pression psychologique qui, lorsqu’elles sont habilement appliquées, peuvent induire la culpabilité chez une personne innocente».

Spécialiste dans l’interprétation du langage corporel, Ross assiste à toutes les rencontres que la police mène avec Jesper.

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Ce dernier souffre d’amnésie et les enquêteurs lui répètent une seule et même version des faits. Il finit par ajouter ces renseignements à ses propres souvenirs pour combler ses trous de mémoire.

Souvenirs fabriqués

Selon Voss, cela amène ensuite Jesper à croire à des souvenirs qu’il a tout simplement fabriqués. Le roman montre, en effet, comment des éléments d’information, ajoutés ou induits, viennent combler les lacunes de la mémoire, forgeant ainsi de faux souvenirs.

Résultat: Jesper finit par avouer qu’il a tranché la gorge d’Eva et Hedda. Malgré des preuves accablantes, Ross demeure persuadée que l’histoire est bien différente. Seule contre tous, elle va tenter de prouver que le coupable court toujours au large.

Processus créatif

C’est la première fois que je lis un roman policier où le langage corporel occupe une place centrale. À plusieurs reprises, nous constatons que les réponses verbales n’aident pas à connaître le fin mot de l’histoire; en revanche, la gestuelle ou la mine faciale y contribuent largement.

Les coauteurs illustrent bien que «les souvenirs ne sont pas des clips qu’on peut se repasser à loisir, mais le fruit d’un processus créatif continu». Chaque fois que nous évoquons un souvenir, nous le reconstruisons, très souvent en y ajoutant les souvenirs et les impressions d’autres personnes.

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Rendez-vous au prochain tome

Dès le premier paragraphe, j’ai mentionné que ce roman est le début d’une nouvelle série. Le cas du fils de Kari Ross, mystérieusement disparu, n’est pas traité dans Ici, sauf à la dernière page et de façon assez énigmatique. J’imagine que le second tome se penchera sur cette intrigue.

Ici a été fort bien accueilli par la critique locale et internationale. Le quotidien norvégien VG écrit que c’est «un des meilleurs polars de l’année, incontournable!» Le London Times note qu’Ici est «tout ce qu’un roman policier devrait être, et plus encore».

Le Devoir a déjà souligné que «l’écriture minutieuse de Gustawsson et d’Enger s’appuie sur un tempo effréné débordant de revirements en tous genres et repose sur des personnages toujours crédibles».

Auteurs

  • Paul-François Sylvestre

    Chroniqueur livres, histoire, arts, culture, voyages, actualité. Auteur d'une trentaine de romans et d’essais souvent en lien avec l’histoire de l’Ontario français. Son site jaipourmonlire.ca offre régulièrement des comptes rendus de livres de langue française.

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