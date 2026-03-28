Héros noirs sous le régime nazi dans un polar de Didier Leclair

Didier Leclair, Faites vos jeux, rien ne va plus
Didier Leclair, Faites vos jeux, rien ne va plus, roman, Ottawa, Éditions David, collection Les aventures de Prince Antonio, 2026, 294 pages, 26,95 $.
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Publié 28/03/2026 par Paul-François Sylvestre

Avec Faites vos jeux, rien ne va plus, Didier Leclair nous offre son premier roman policier dont la trame a pour cadre Lisbonne, Paris et Berlin pendant la Seconde Guerre mondiale.

Dans ce polar, nous retrouvons les trois personnages qui ont fait le succès du roman Le prince africain, le traducteur et le nazi: Prince Antonio, le trafiquant angolais de diamants; Jean de Dieu, le traducteur philosophe et romantique; Hans, le chauffeur, saxophoniste et homme d’action.

Prince du Kongo

Je précise que, en réalité, le prince porte un «nom kilométrique»: Son Altesse Antonio Jose Henrique Dos Santos Mbwafu du royaume Kongo.

Lui, son traducteur et son chauffeur sont des Noirs dont aucun nazi ne peut croire la parole. Ils font partie des Indigènes, donc considérés comme inférieurs sous le régime raciste du Führer.

Prince Antonio se voit confier par un émissaire du gouvernement portugais une mission auprès du régime nazi pour le commerce du tungstène, un matériau précieux en temps de guerre.

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Il accepte d’aller à Berlin, car cela lui permettra de régler un vieux compte avec un capitaine allemand qui l’a escroqué pour rembourser une dette de jeu.

Le titre Faites vos jeux, rien ne va plus revêt plus d’une signification. Prince Antonio s’est fait chiper un diamant, mais «voler à un Noir n’était pas voler» dans l’Allemagne nazie. Il entend bien prouver le contraire.

Style alerte

Le style de Didier Leclair est à la fois alerte et coloré. En parlant de pistolets semi-automatiques, le romancier écrit qu’ils «transformaient tout résistant en gruyère». Un couteau, pour sa part, «coupe en morceaux comme un camembert». C’est ce qui s’appelle avoir de la suite gastronomique dans les idées.

Pour indiquer que certaines personnes ne changent jamais, Leclair dit «un tronc dans l’eau ne se transformera jamais en crocodile».

Quant à l’avenue Foch à Paris, elle est surnommée l’avenue Boche où les pas d’un général ont l’effet de coups de poignard.

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Le roman regorge de situations extrêmes. Les SS peuvent un jour envoyer une famille entière dans les camps de concentration et, le lendemain, devenir «amateurs de partouze», sans oublier d’offrir une bouteille de Mouton Rothschild 1939 au premier qui leur donnera un tuyau pertinent.

Lecture déroutante

Je dois avouer que la lecture de Faites vos jeux, rien ne va plus peut s’avérer parfois déroutante. Ne vous attendez pas à un canevas conventionnel (début, milieu et fin). Vous aurez plutôt droit à une intrigue à multiples ficelles, au point de devenir «un spectateur confus par le jeu d’un magicien».

D’un chapitre à l’autre, le romancier nous sert des rebondissements et du suspense à souhait. Il excelle dans l’art d’écrire de «bons» faux papiers.

Je signale, en terminant, que Didier Leclair publie simultanément ce onzième roman aux Éditions David et un premier recueil de poésie intitulé Entre miel et fiel aux Éditions Terre d’accueil.

Auteurs

  • Paul-François Sylvestre

    Chroniqueur livres, histoire, arts, culture, voyages, actualité. Auteur d'une trentaine de romans et d’essais souvent en lien avec l’histoire de l’Ontario français. Son site jaipourmonlire.ca offre régulièrement des comptes rendus de livres de langue française.

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