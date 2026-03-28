Héros noirs sous le régime nazi dans un polar de Didier Leclair

Avec Faites vos jeux, rien ne va plus, Didier Leclair nous offre son premier roman policier dont la trame a pour cadre Lisbonne, Paris et Berlin pendant la Seconde Guerre mondiale.

Dans ce polar, nous retrouvons les trois personnages qui ont fait le succès du roman Le prince africain, le traducteur et le nazi: Prince Antonio, le trafiquant angolais de diamants; Jean de Dieu, le traducteur philosophe et romantique; Hans, le chauffeur, saxophoniste et homme d’action.

Prince du Kongo

Je précise que, en réalité, le prince porte un «nom kilométrique»: Son Altesse Antonio Jose Henrique Dos Santos Mbwafu du royaume Kongo.

Lui, son traducteur et son chauffeur sont des Noirs dont aucun nazi ne peut croire la parole. Ils font partie des Indigènes, donc considérés comme inférieurs sous le régime raciste du Führer.

Prince Antonio se voit confier par un émissaire du gouvernement portugais une mission auprès du régime nazi pour le commerce du tungstène, un matériau précieux en temps de guerre.