Poilievre ou Carney: qui renforcera le Canada?

Dans un deuxième cercle, on retrouve Bill Blair (Défense), Jonathan Wilkinson (Énergie et Ressources naturelles), Anita Anand (Innovation, Sciences et Industrie), Chrystia Freeland (Transports et Commerce intérieur… une fonction qui aurait peut-être dû être adjointe aux Affaires intergouvernementales?).

Poilievre

Pierre Poilievre, qui décrit encore Mark Carney comme «le conseiller économique de Justin Trudeau», souligne que tous les proches de l’ancien premier ministre sont maintenant les principaux conseillers du nouveau. «Accorder un quatrième mandat aux Libéraux ne va rien changer», conclut-il.

Même si l’imitation est la forme de flatterie la plus sincère, le chef conservateur doit réorienter sa campagne après l’élimination de la taxe carbone et de la surtaxe sur les gains en capitaux par Mark Carney, et face à ses promesses de réduire l’endettement du gouvernement et valoriser nos ressources énergétiques.

La vraie nature des Libéraux

Pour l’instant, Poilievre accuse les Libéraux de «cacher leur véritable nature et faire oublier ce qu’ils ont fait pendant 10 ans».

Il affirme d’ailleurs que Carney veut réintroduire, après les élections, une «taxe carbone fantôme plus élevée» qui toucherait «l’acier, les voitures et d’autres produits essentiels pour les Canadiens».