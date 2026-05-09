Plusieurs vêtements ont une longue histoire

Que vous attrapiez les premiers morceaux en ouvrant les tiroirs ou que vous aimiez prendre le temps de choisir vos fringues, vous apprécierez le survol qu’Évelyne Ferron propose dans Histoires de vêtements étonnants.

Les circonstances (travail, fête, sport) et le climat influencent nos choix de vêtements. Ce qu’on porte a une histoire. Les techniques de fabrication et les traditions des anciennes civilisations ont influencé l’évolution de plusieurs pièces de vêtement dont on ne se passerait pas aujourd’hui.

Évelyne Ferron présente une quinzaine de vêtements, du pagne au maillot de bain en passant par le sari, le kimono, les collants, le capot et la casquette, pour n’en mentionner que quelques-uns. Il y a même de nom étranges comme subligaculum et futou.

Des feuilles et de la paille

Le pagne remonte à plus de 100 000 ans. Des feuilles séchées et de la paille servaient d’abord à leur fabrication. Les anciens Égyptiens ont été les premiers à tisser les fils de lin pour former une étoffe. «Toutânkhamon a même été inhumé avec une centaine de pagnes différents pour son voyage dans l’au-delà!»

Le sari, lui, a plus de 4000 ans d’histoire. Il peut couvrir presque tout le corps d’une femme sans boutons et épingles.