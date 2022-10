Des vêtements pour se protéger des ondes électromagnétiques?

Est-ce utile?

Des chercheurs grecs qui ont rédigé un article sur l’efficacité et la sécurité de ces produits en 2019 soulignent toutefois plusieurs problèmes.

Par exemple, les dispositifs utilisés pour «isoler» complètement une maison des champs électromagnétiques peuvent augmenter l’intensité des ondes provenant de l’intérieur du domicile — comme les appareils électroménagers — puisque celles-ci ne peuvent plus s’échapper.

Par ailleurs, puisque ces objets reflètent en partie les ondes qui les frappent, l’intensité augmente d’un côté en même temps qu’elle diminue de l’autre.

Par conséquent, l’isolation partielle d’une maison — comme le fait de traiter uniquement certains murs — pourrait créer des interférences et donc, augmenter l’intensité des champs électromagnétiques dans les autres secteurs de la maison.

Exposition inégale aux ondes électromagnétiques

Les mêmes principes s’appliquent aux vêtements. Comme les interférences dépendent de la position de la personne par rapport à la source et que les gens bougent, cela peut créer des zones de plus haute intensité sur les parties du corps non protégées, comme la tête et les mains.