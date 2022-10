Faut-il avoir peur des champs électromagnétiques?

On illustre fréquemment ces ondes comme des lignes sinueuses avec un «sommet» et un «creux». On parle tantôt de «longueur d’onde», qui est la distance entre deux «sommets», tantôt de «fréquence», qui est le nombre de «sommets» par seconde.

Par conséquent, plus la longueur d’onde est courte — la distance entre deux sommets — plus la fréquence est élevée.

Il faut aussi savoir que plus la fréquence d’une onde électromagnétique est élevée, et plus son niveau d’énergie est grand. Cela permet de séparer les rayonnements électromagnétiques en deux catégories.

Hautes fréquences… À l’extrémité la plus élevée du spectre, on retrouve les rayonnements appelés «ionisants» comme les ultraviolets, les rayons X et les rayons gamma.

Selon l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), seuls ceux-ci possèdent suffisamment d’énergie pour briser des molécules organiques telles que l’ADN.