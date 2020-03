Les voitures électriques dérèglent les pacemakers? Pas si faux…

Trop faibles interférences

Une étude menée auprès de 30 personnes par le département de cardiologie de la clinique américaine Mayo a révélé, après des tests réalisés à différentes vitesses et à divers emplacements à bord d’une Toyota Prius, que les interférences du champ électromagnétique produites par le moteur, ne sont pas assez puissantes pour que le stimulateur les interprète comme un signe de détresse cardiaque.

Le fait d’être assis plus ou moins près de la batterie ne semble pas faire de différence non plus. Les auteurs ne tirent cependant pas de conclusions définitives, précisant là encore que d’autres études sont nécessaires pour évaluer différents modèles de véhicules ou de moteurs électriques.

Et les bornes de recharge?

Qu’en est-il des équipements de recharge de ces véhicules électriques? Une autre étude a conclu que ces appareils ne provoquent pas d’effets indésirables sur les porteurs de stimulateurs cardiaques, après que 34 volontaires se soient tenus à l’intérieur ou à proximité d’une Tesla S P90D en cours de recharge sur une station de 220 volts.

Les experts estiment toutefois, encore une fois, que cette enquête ne constitue qu’une première étape dans la démonstration de l’innocuité des véhicules électriques pour les porteurs d’implants cardiaques. Pour confirmer les résultats, il faudrait reproduire l’étude avec d’autres modèles de bornes et de véhicules.