Le magnétisme et les aimants pour soulager la douleur?

Et on sait qu’il existe un faible magnétisme dans les corps vivants — le plus fort émane du cœur, mais il reste si faible qu’il faut un appareil extrêmement sensible pour le détecter. En revanche, il n’est pas établi que l’imposition d’aimants permette de canaliser cette énergie pour soigner.

La technique consiste à appliquer des aimants sur la région douloureuse (genou, pied, poignet, dos, etc.) ou sur un «point d’acupuncture» pour créer un champ magnétique entre les aimants.

Selon les différentes hypothèses qui circulent, ce champ magnétique agirait en stimulant le fonctionnement des cellules, activerait la circulation sanguine, ou interromprait la transmission du signal de la douleur entre l’organe et le cerveau.

Le problème est que la majorité des produits actuels n’émet aucun champ magnétique suffisamment puissant pour pénétrer la peau, ce qui jette un doute sur leur possible utilité thérapeutique.

Placebos

Indépendamment des théories, plusieurs recherches ont tenté de mesurer si la seule présence d’aimants — vendus aussi sous forme de bracelets, de chaussures ou de vêtements magnétiques — avait un effet sur la santé.