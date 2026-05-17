Le spectacle des Voix du cœur, c’est samedi et dimanche!

L’ensemble vocal torontois Les Voix du cœur font leur grand retour sur scène en mai avec le spectacle Rythmes en folie.

Cet incontournable de la chanson, dirigé par Manon Côté depuis plus de 30 ans, annonce un rendez-vous festif les samedi 23 mai à 20h et dimanche 24 mai à 15h au Théâtre Jane Mallett de la rue Front.

La billetterie est désormais ouverte pour cet évènement décrit par les choristes comme «sans frontière».

Un registre musical diversifié

«Le thème change chaque année», explique Manon Côté à l-express.ca. «Alors nécessairement, ce sera toujours un nouveau concept, nouveau répertoire, nouvelles mises en scène. On se renouvèle à chaque année.»

«Il y aura entre 35 et 40 titres de styles différents: jazz, rock, classique, country, rumba, valse, folklore québécois, Europe francophone…»

Un spectacle «sans frontières» donc, puisqu’il mélange les genre et va permettre à son public de danser sur des titres bien connus, mais aussi d’en découvrir d’autres.

Si 80% du spectacle repose sur des chansons francophones, des titres incontournables de la chanson francophone seront aussi chantés.