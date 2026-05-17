Le spectacle des Voix du cœur, c’est samedi et dimanche!

23 et 24 mai au Jane Mallett

Spectacle Rythme en folie les voix du coeur
Détail de l'affiche du prochain spectacle Rythme en folie de la chorale torontoise Les voix du coeur.
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Publié 17/05/2026 par Anna Vigne

L’ensemble vocal torontois Les Voix du cœur font leur grand retour sur scène en mai avec le spectacle Rythmes en folie.

Cet incontournable de la chanson, dirigé par Manon Côté depuis plus de 30 ans, annonce un rendez-vous festif les samedi 23 mai à 20h et dimanche 24 mai à 15h au Théâtre Jane Mallett de la rue Front.

La billetterie est désormais ouverte pour cet évènement décrit par les choristes comme «sans frontière».

Les Voix du Coeur, Tout et son contraire, juin 2025
Manon Côté est la directrice artistique des Voix du coeur.

Un registre musical diversifié

«Le thème change chaque année», explique Manon Côté à l-express.ca. «Alors nécessairement, ce sera toujours un nouveau concept, nouveau répertoire, nouvelles mises en scène. On se renouvèle à chaque année.»

«Il y aura entre 35 et 40 titres de styles différents: jazz, rock, classique, country, rumba, valse, folklore québécois, Europe francophone…»

Un spectacle «sans frontières» donc, puisqu’il mélange les genre et va permettre à son public de danser sur des titres bien connus, mais aussi d’en découvrir d’autres.

Si 80% du spectacle repose sur des chansons francophones, des titres incontournables de la chanson francophone seront aussi chantés.

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Les Voix du Coeur, Tout et son contraire, juin 2025
Un tableau du spectacle Tout et son contraire des Voix du coeur en juin 2025.

Une œuvre collective

Fidèle à l’identité de la chorale, la représentation promets de marier chant, théâtre et danse dans ses productions. Un spectacle monté après un an de répétitions et de pratique pour les 40 choristes.

Jacinthe Boudreau, membre de l’organisation depuis deux ans, rappelle l’investissement des bénévoles dans le projet: «Nous nous réunissons une fois par semaine pour trois heures et un samedi par mois, nous nous entraînons aussi chacun de notre côté entre les répétitions.»

Au-delà du programme, Rythmes en folie promet surtout une expérience de scène. «Le spectacle proposera des moments de douce mélancolie, mais aussi des chansons plus enjouées. Le but est de semer la joie, faire vibrer les spectateurs.»

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