Plus de 16 000 élèves dans les écoles MonAvenir

Plus de 16 000 élèves ont franchi les portes des 48 écoles élémentaires, 12 écoles secondaires et 2 écoles élémentaires et secondaires du Conseil scolaire catholique MonAvenir, à Toronto et dans la péninsule ontarienne, en cette rentrée scolaire du mardi 8 septembre.

C’est à la nouvelle école élémentaire Sainte-Kateri-Tekakwitha, à Mississauga, que le Conseil a marqué le coup, en présence de la ministre des Affaires francophones de l’Ontario, Natalia Kusendova-Bashta, et du député provincial Sheref Sabawy.

300 élèves

Située au 5450, Festival Drive, l’école Sainte-Kateri-Tekakwitha accueillait ses premiers élèves de la maternelle à la 6e année.

Sous la direction de Vicky Marcotte, l’établissement peut accueillir près de 300 élèves et comprend également des espaces destinés à un service de garde francophone de 73 places, offert par le Centre éducatif Éveil aux savoirs. Cette nouvelle école devient la quatrième école élémentaire catholique de langue française du Csc MonAvenir à Mississauga.

«Aujourd’hui, nous ne faisons pas qu’ouvrir les portes d’une nouvelle école, nous ouvrons les portes d’une nouvelle communauté», a souligné Nicole Mollot, la directrice de l’éducation.