Plus de 16 000 élèves dans les écoles MonAvenir

Rentrée avec la ministre des Affaires francophones à l'école Sainte-Kateri-Tekakwitha

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Les élèves de l'école élémentaire Sainte-Kateri-Tekakwitha sont accueillis par la ministre des Affaires francophones de l'Ontario pour leur rentrée du 8 septembre. Photos: Csc MonAvenir
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Publié 09/09/2026 par l-express.ca

Plus de 16 000 élèves ont franchi les portes des 48 écoles élémentaires, 12 écoles secondaires et 2 écoles élémentaires et secondaires du Conseil scolaire catholique MonAvenir, à Toronto et dans la péninsule ontarienne, en cette rentrée scolaire du mardi 8 septembre.

C’est à la nouvelle école élémentaire Sainte-Kateri-Tekakwitha, à Mississauga, que le Conseil a marqué le coup, en présence de la ministre des Affaires francophones de l’Ontario, Natalia Kusendova-Bashta, et du député provincial Sheref Sabawy.

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La directrice de l’éducation Nicole Mollot, la ministre Natalia Kusendova-Bashta, le député Sheref Sabawy, la surintendante de l’éducation Suzanne Iskander, la conseillère scolaire Estelle Ah-Kiow, la cheffe des communications Clémence Leveau-Vallier, la directrice d’école Vicky Marcotte.

300 élèves

Située au 5450, Festival Drive, l’école Sainte-Kateri-Tekakwitha accueillait ses premiers élèves de la maternelle à la 6e année.

Sous la direction de Vicky Marcotte, l’établissement peut accueillir près de 300 élèves et comprend également des espaces destinés à un service de garde francophone de 73 places, offert par le Centre éducatif Éveil aux savoirs. Cette nouvelle école devient la quatrième école élémentaire catholique de langue française du Csc MonAvenir à Mississauga.

«Aujourd’hui, nous ne faisons pas qu’ouvrir les portes d’une nouvelle école, nous ouvrons les portes d’une nouvelle communauté», a souligné Nicole Mollot, la directrice de l’éducation.

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«Derrière chaque nouvelle place créée, il y a une famille qui choisit de faire grandir son enfant en français, dans la foi et au sein d’une communauté qui lui ressemble. C’est cette confiance qui donne tout son sens à notre travail.»

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La directrice de l’éducation, Nicole Mollot, accueille des élèves de l’école Sainte-Kateri-Tekakwitha le 8 septembre.
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Des élèves de l’école.

«Le choix d’une école est un choix important pour une famille», renchérit la présidente Geneviève Grenier.

«Choisir une école catholique de langue française, c’est croire que la langue, la foi, la culture et le sentiment d’appartenance jouent un rôle essentiel dans le développement d’un enfant. Nous sommes reconnaissants envers les familles qui nous accordent leur confiance et nous nous engageons à la mériter, chaque jour.»

Réconciliation avec les Premières Nations

Par ailleurs, Sainte Kateri Tekakwitha (1656-1680), première femme autochtone d’Amérique du Nord à être canonisée par l’Église catholique, demeure une figure rassembleuse au carrefour des identités autochtone, catholique et francophone.

«Son héritage invite notamment à la compréhension mutuelle, au dialogue et au rapprochement entre les cultures», indiquent les responsables du Conseil scolaire.

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Des élèves de l’école.
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Une classe de l’école élémentaire Sainte-Kateri-Tekakwitha à Mississauga.

En cette nouvelle année scolaire, les communautés du Csc MonAvenir sont invitées à accueillir le thème pastoral Devenir artisans de paix, inspiré des paroles de Jésus dans l’Évangile selon saint Matthieu: «Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu.»

Ce thème invite les élèves et les membres du personnel «à faire de la paix une réalité au quotidien».

«Bâtir une communauté scolaire, c’est aussi bâtir des relations. Nous voulons que nos écoles soient des lieux où chaque élève se sent accueilli, écouté et valorisé et où chacun apprend à devenir artisan de paix», ajoute Nicole Mollot.

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La directrice de l’éducation Nicole Mollot avec des élèves.

Futures écoles

D’autres projets de construction d’écoles catholiques de langue française sont prévus au cours des prochaines années, notamment des écoles secondaires à Brampton, Bowmanville et Milton, et des écoles élémentaires à Cobourg et Brooklin, ainsi qu’un nouvel édifice à Hamilton pour l’école secondaire Académie catholique Mère-Teresa.

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