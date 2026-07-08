La nouvelle école de Mississauga s’appellera Sainte-Kateri-Tekakwitha

école Sainte Kateri Tekakwitha, MonAvenir
Trois représentations de Sainte Kateri Tekakwitha: à l'église de l'Assomption à Chicago (à g.) et à la basilique de l'Immaculée-Conception à Washington.
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 08/07/2026 par l-express.ca

La nouvelle école élémentaire catholique de langue française de Mississauga portera officiellement le nom de Sainte-Kateri-Tekakwitha.

Cette appellation a été entérinée lors de la réunion du 17 juin du Conseil scolaire catholique MonAvenir et approuvée par le ministère de l’Éducation de l’Ontario.

«Nous posons un geste significatif qui témoigne de notre engagement envers la réconciliation et la valorisation des cultures autochtones au sein de notre communauté scolaire», a déclaré la présidente Geneviève Grenier.

école Sainte Kateri Tekakwitha, MonAvenir
L’école élémentaire catholique Sainte-Kateri-Tekakwitha, pour les élèves de la maternelle à la 6e année, ouvrira ses portes en septembre. Illustration: Csc MonAvenir

Réconciliation

Kateri Tekakwitha (1656-1680), première femme autochtone d’Amérique du Nord à être canonisée par l’Église catholique, «demeure une figure inspirante de foi, de courage et de persévérance», fait valoir le Csc MonAvenir.

Membre de la Nation Mohawk et du peuple Haudenosaunee, Sainte Kateri Tekakwitha «représente un modèle important à la fois autochtone, catholique et francophone, notamment en raison de ses liens avec les missionnaires jésuites français».

Publicité

Le Comité de sélection rappelle qu’elle est souvent reconnue comme un symbole de rapprochement et de réconciliation entre l’Église catholique et les peuples autochtones.

école Sainte Kateri Tekakwitha, MonAvenir
Le secteur de fréquentation de la nouvelle école élémentaire du Csc MonAvenir à Mississauga.

Le territoire desservi par le Csc MonAvenir – la péninsule ontarienne de Peterborough à Niagara Falls – inclut notamment le territoire des Six Nations de la rivière Grand, la plus grande réserve des Premières Nations au Canada.

Pour la directrice de l’éducation, Nicole Mollot, «le nom de cette nouvelle école reflète les valeurs qui animent notre Conseil et contribuera à renforcer le sentiment d’appartenance des familles francophones de Mississauga tout en favorisant une meilleure compréhension des réalités et des perspectives autochtones».

Rentrée en septembre

L’école de 300 places accueillera ses premiers élèves à la rentrée de septembre 2026, sous la direction de Vicky Marcotte. Elle est située au 5450 Festival Drive.

école Sainte Kateri Tekakwitha, MonAvenir
Vicky Marcotte.

Elle deviendra la quatrième école élémentaire du Csc MonAvenir à Mississauga.

Publicité

L’établissement comprend également des locaux destinés à un service de garde francophone de 73 places pour les enfants de 3 mois à 4 ans, offert par le Centre éducatif Éveil aux savoirs.

Une première activité portes ouvertes, tenue le 11 juin dernier, a attiré plusieurs centaines de visiteurs. Une deuxième activité portes ouvertes se tiendra le mardi 1er septembre, de 16h à 19h.

Auteur

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur