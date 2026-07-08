La nouvelle école de Mississauga s’appellera Sainte-Kateri-Tekakwitha

La nouvelle école élémentaire catholique de langue française de Mississauga portera officiellement le nom de Sainte-Kateri-Tekakwitha.

Cette appellation a été entérinée lors de la réunion du 17 juin du Conseil scolaire catholique MonAvenir et approuvée par le ministère de l’Éducation de l’Ontario.

«Nous posons un geste significatif qui témoigne de notre engagement envers la réconciliation et la valorisation des cultures autochtones au sein de notre communauté scolaire», a déclaré la présidente Geneviève Grenier.

Réconciliation

Kateri Tekakwitha (1656-1680), première femme autochtone d’Amérique du Nord à être canonisée par l’Église catholique, «demeure une figure inspirante de foi, de courage et de persévérance», fait valoir le Csc MonAvenir.

Membre de la Nation Mohawk et du peuple Haudenosaunee, Sainte Kateri Tekakwitha «représente un modèle important à la fois autochtone, catholique et francophone, notamment en raison de ses liens avec les missionnaires jésuites français».