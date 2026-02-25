Complexe scolaire à Hamilton: nos deux conseils copropriétaires du terrain

écoles, centre scolaire, Hamilton
Le conseiller municipal Tom Jackson, Nathalie Dufour-Séguin, conseillère scolaire (MonAvenir), Geneviève Grenier, présidente (MonAvenir), Marcel Lévesque, conseiller scolaire (MonAvenir), Nicole Mollot, directrice de l'Éducation (MonAvenir), Andrea Horwath, mairesse de Hamilton, Benoit Fortin, président (Viamonde), Craig Cassar, conseiller municipal, Pierre Gregory, conseiller scolaire (Viamonde), Sébastien Fontaine, directeur de l'Éducation (Viamonde). Photos: courtoisie
Publié 25/02/2026 par l-express.ca

Les conseils scolaires MonAvenir et Viamonde sont désormais copropriétaires du terrain situé au 700, chemin Garner Est à Hamilton, le futur site de deux de leurs écoles secondaires et d’installations communautaires.

Rassemblés à l’Hôtel de Ville de Hamilton ce 25 février, les représentants des deux conseils et la mairesse Andrea Horwath ont signé officiellement l’entente de transfert.

Dans le cadre de cette transaction, qui a pris des années à se concrétiser, les conseils scolaires et la ville ont échangé le terrain de la rue Broughton pour celui du chemin Garner Est. La ville prévoit aménager un parc sur le terrain de la rue Broughton.

La mairesse Andrea Horwath.

Collaboration avec la Ville

«L’accès à l’éducation en français est essentiel. J’en suis profondément convaincue, et je sais que vous l’êtes aussi», a déclaré Andrea Horwath. «C’est une force pour la culture, l’identité et le sentiment d’appartenance, et cela permet aux familles francophones de vivre, d’apprendre et de s’épanouir ici même, dans notre ville.»

Les deux conseils scolaires souhaitent que la collaboration se poursuive avec la Ville de Hamilton dans le cadre des étapes administratives et techniques à venir.

Le prochain objectif sera de lancer l’appel de soumissions afin de retenir l’entrepreneur responsable des travaux. Cette étape sera suivie d’une cérémonie officielle de pelletée de terre, marquant le début concret de la construction du nouveau centre scolaire.

Le directeur de l’Éducation du Cs Viamonde, Sébastien Fontaine.

Mère-Teresa et Georges-P.-Vanier

Ce projet contribuera à répondre aux besoins croissants des élèves francophones de la région. Les écoles secondaires Académie catholique Mère-Teresa (MonAvenir) et Georges-P.-Vanier (Viamonde) sont vétustes et débordent. Elles seront reconstruites sur le nouveau site.

«Nous sommes extrêmement reconnaissants du travail accompli pour faire avancer ce projet depuis plusieurs années», souligne Nicole Mollot, la directrice de l’éducation du Csc MonAvenir. «Tous les élèves ont le droit et méritent d’avoir une éducation catholique de langue française dans des installations équivalentes à celles de la majorité.»

Même enthousiasme chez Sébastien Fontaine, le directeur de l’éducation du Cs Viamonde. «Nos deux conseils scolaires sont très fiers de pouvoir mener à terme ce projet attendu depuis trop longtemps. Nous sommes confiants que les élèves pourront bientôt apprendre dans un environnement à la hauteur de leurs besoins.»

La directrice de l’Éducation du Csc MonAvenir, Nicole Mollot.

On vise la rentrée 2028

«Nous sommes également fiers», dit-il, «de travailler en partenariat avec nos homologues du conseil scolaire catholique pour assurer l’avenir et la vitalité de la francophonie à Hamilton.»

Les conseils scolaires ont remercié la mairesse Andrea Horwath et le conseiller municipal Tom Jackson «pour tous les échanges et leur collaboration continue».

Si tout se passe comme souhaité, le complexe scolaire ouvrirait à l’automne 2028.

