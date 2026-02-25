Complexe scolaire à Hamilton: nos deux conseils copropriétaires du terrain

Les conseils scolaires MonAvenir et Viamonde sont désormais copropriétaires du terrain situé au 700, chemin Garner Est à Hamilton, le futur site de deux de leurs écoles secondaires et d’installations communautaires.

Rassemblés à l’Hôtel de Ville de Hamilton ce 25 février, les représentants des deux conseils et la mairesse Andrea Horwath ont signé officiellement l’entente de transfert.

Dans le cadre de cette transaction, qui a pris des années à se concrétiser, les conseils scolaires et la ville ont échangé le terrain de la rue Broughton pour celui du chemin Garner Est. La ville prévoit aménager un parc sur le terrain de la rue Broughton.

Collaboration avec la Ville

«L’accès à l’éducation en français est essentiel. J’en suis profondément convaincue, et je sais que vous l’êtes aussi», a déclaré Andrea Horwath. «C’est une force pour la culture, l’identité et le sentiment d’appartenance, et cela permet aux familles francophones de vivre, d’apprendre et de s’épanouir ici même, dans notre ville.»

Les deux conseils scolaires souhaitent que la collaboration se poursuive avec la Ville de Hamilton dans le cadre des étapes administratives et techniques à venir.