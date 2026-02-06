Le prof et mentor Alexandre Sévigny reçoit l’Ordre de Hamilton

Alex Sévigny
La mairesse Andrea Horwath avec les récipiendaire 2025 de l’Ordre de Hamilton et des gens qui ont recommandé leur candidature. Photos: compte Facebook de la mairesse
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 06/02/2026 par Nathalie Dufour Séguin

Le prof de communications et mentor Alexandre Sévigny figure parmi les récipiendaires 2025 de l’Ordre de Hamilton, une distinction prestigieuse qui reconnaît «les contributions bénévoles exceptionnelles de citoyens ayant profondément marqué la collectivité».

Cette reconnaissance met en lumière plus de quinze années d’engagement au service de la jeunesse, de la culture et du développement communautaire à Hamilton. La remise des médailles a eu lieu les 16 et 17 janvier à Ancaster Old Town Hall et au Sackville Hill Seniors Recreation Centre.

En raison d’un nombre record de candidatures cette année, la mairesse Andrea Horwath a choisi de doubler le nombre de distinctions, permettant à vingt citoyens d’être honorés. 

«LOrdre de Hamilton est un honneur profond qui reflète l’esprit de service, de dévouement et de leadership qui définit notre grande ville. Il est important de reconnaître et de célébrer les citoyens qui contribuent de façon significative à bâtir notre communauté et à améliorer la vie de nos résidents», a déclaré la mairesse.

Alex Sévigny
La mairesse Andrea Horwath a remis l’Ordre de Hamilton à Alexandre Sévigny.

Servir avec passion

Pour Alexandre Sévigny, cette reconnaissance est profondément personnelle. «J’étais profondément honoré et reconnaissant d’être intronisé à l’Ordre de Hamilton par la mairesse Andrea Horwath», confie-t-il. 

Publicité

«J’aime ma ville et j’ai toujours été un participant bénévole passionné à sa vie publique. Ma plus grande joie est de servir les autres pour qu’ils puissent grandir et améliorer leur parcours

Il encourage les citoyens à s’impliquer activement dans leur communauté. «Les bienfaits sont en cascade, je n’hésite jamais c’est tellement enrichissant», ajoute-t-il. La cérémonie a aussi été un moment intime partagé avec sa famille. «Mes parents ont même bravé la tempête pour être avec moi

Professeur agrégé à l’Université McMasterAlexandre Sévigny place le mentorat au cœur de son parcours. Sa contribution dépasse le cadre académiqueelle se traduit par la création d’occasions concrètes pour les jeunes. La bourse familiale Sévigny qu’il a fondée permet chaque année à des étudiants marginalisés d’accéder aux études postsecondaires.

Un moteur pour la francophonie

Membre du conseil d’administration du Centre francophone de Hamilton de 2019 à 2023, Alexandre Sévigny a contribué à renforcer la vitalité culturelle francophone de la ville.

Il est également le fondateur du McMaster French Contest, un concours qui a rassemblé pendant cinq ans des centaines d’élèves de la région et des environs autour de la langue française.

Publicité

Ces initiatives ont créé des espaces de célébration et de transmission culturelle, mobilisant familles, enseignants et jeunes autour d’une fierté francophone partagée.

Alex Sévigny
Alex Sévigny (à g.) et des membres de sa famille lors de la cérémonie de remise de l’Ordre de Hamilton.

Empowerment Squared

Son engagement communautaire se manifeste aussi à travers Empowerment Squared, organisme qu’il a aidé à structurer dès ses débuts. Il a siégé huit ans à son conseil d’administration avant de poursuivre son implication comme conseiller.

L’organisation offre gratuitement mentorat, soutien scolaire et développement professionnel aux nouveaux arrivants ainsi qu’aux communautés marginalisées. Depuis 2007, elle mobilise des centaines de bénévoles et rejoint des milliers de participants, donnant aux jeunes et aux familles des outils concrets pour réussir et s’intégrer pleinement à la société.

Un héritage vivant

L’Ordre de Hamilton célèbre un individu, mais surtout un impact collectif. Le parcours d’Alexandre Sévigny illustre comment le bénévolat peut transformer durablement une ville.

À travers la jeunesse qu’il soutient, la francophonie qu’il renforce et les institutions qu’il aide à faire grandir, son influence dépasse largement la médaille reçue. Son héritage est déjà bien vivant dans la communauté hamiltonienne.

Publicité

Auteurs

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur