Le prof et mentor Alexandre Sévigny reçoit l’Ordre de Hamilton

Le prof de communications et mentor Alexandre Sévigny figure parmi les récipiendaires 2025 de l’Ordre de Hamilton, une distinction prestigieuse qui reconnaît «les contributions bénévoles exceptionnelles de citoyens ayant profondément marqué la collectivité».

Cette reconnaissance met en lumière plus de quinze années d’engagement au service de la jeunesse, de la culture et du développement communautaire à Hamilton. La remise des médailles a eu lieu les 16 et 17 janvier à Ancaster Old Town Hall et au Sackville Hill Seniors Recreation Centre.

En raison d’un nombre record de candidatures cette année, la mairesse Andrea Horwath a choisi de doubler le nombre de distinctions, permettant à vingt citoyens d’être honorés.

«L’Ordre de Hamilton est un honneur profond qui reflète l’esprit de service, de dévouement et de leadership qui définit notre grande ville. Il est important de reconnaître et de célébrer les citoyens qui contribuent de façon significative à bâtir notre communauté et à améliorer la vie de nos résidents», a déclaré la mairesse.

Servir avec passion

Pour Alexandre Sévigny, cette reconnaissance est profondément personnelle. «J’étais profondément honoré et reconnaissant d’être intronisé à l’Ordre de Hamilton par la mairesse Andrea Horwath», confie-t-il.