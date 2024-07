Plein les oreilles, les yeux et le ventre au Festif de Baie-Saint-Paul

Les personnes suivantes sont également impliquées dans l’organisation des pop-up: Louis Bouchard-Trudeau et Thania Goyette (Le Pied bleu) ainsi que Yannick Verreault (Griendel brasserie artisanale). Ils tiennent à remercier spécialement Emmanuelle Carreau et Mylène Couture pour leur soutien lors des pop-up.

Pour les avoir vu à l’œuvre, il s’agit d’un travail d’organisation impressionnant dans des conditions bien différentes que dans la cuisine de leurs restos respectifs.

Selon Olivier Thibault-Allard, du Kraken cru à Québec, la motivation pour participer aux pop-up bouffe «vient surtout du caractère éphémère et créatif des événements».

Il ajoute: «C’est très différent de notre travail au quotidien. Plus qu’une simple offre alimentaire, ce sont un peu des performances artistiques. Planifiée mais néanmoins chaotique, chaque représentation a une vibe très différente. On est jumelés avec des artistes et on essaie de s’inspirer de son background pour créer un menu. Chaque chef lance des suggestions et on fait un amalgame de tout ça. Parfois ça ressemble à un genre de cadavre exquis. Mais ça marche toujours!»

Un festival incontournable de la scène musicale québécoise

Malgré tout, s’il s’est fait connaître par le bouche-à-oreille pendant plusieurs années, le festival représente aujourd’hui un événement incontournable qui attire près de 50 000 personnes sur 4 jours.