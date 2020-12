Please re-send your Qs in English and we will respond in English

Les gouvernements reconnaissent le rôle important que les médias jouent dans la diffusion de l’information du public. Ainsi, chaque ministère a des personnes-ressources qui sont disponibles pour répondre rapidement aux questions des journalistes et autres représentants des médias.

À la recherche d’un courriel

Le 5 octobre dernier, un représentant de l-express.ca consulte le site en français du ministère de la Santé de l’Ontario, à la recherche de l’adresse courriel que le ministère réserve aux représentants des médias.

Il envoie à cette adresse courriel quelques questions et, pour démontrer qu’il fait réellement partie de l’équipe du journal, il joint des liens Internet vers 16 articles récemment publiés.

Quatre minutes plus tard, il reçoit du fonctionnaire C non pas des réponses à ses questions, mais une invitation à ré-envoyer ses questions en anglais.

Cet échange de courriels est alors transmis à l’Unité des services en français de l’Ombudsman de l’Ontario. Quelques heures plus tard, le fonctionnaire C récidive. Il écrit de nouveau en anglais au représentant du journal: «My apologies. I was not aware that we had the capability to respond to Qs in French.»